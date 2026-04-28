Политолог Дудаков: мотивы стрелка на приеме с Трампом не были связаны с Украиной

Мотивы подозреваемого в стрельбе на приеме с президентом США Дональдом Трампом Коула Аллена вряд ли напрямую связаны с Украиной. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что покушавшийся на Дональда Трампа в 2024 году Райан Раут неоднократно бывал в Киеве и оказывал поддержку «Азову» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Аллен же — лишь поддерживал сборы для украинской армии.

«Злоумышленник пошел на преступление, во-первых, из-за стремления отомстить за жертв финансиста Джеффри Эпштейна, а во-вторых, из-за войны в Иране», — предположил Дудаков, ссылаясь на манифест Аллена, в котором тот писал в том числе про жертвы удара США по начальной школе в Минабе.

Трамп пережил очередное покушение в минувшие выходные. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали.

