Политолог: очередное покушение не спасет рейтинги Трампа

Политолог Дудаков: перед выборами в конгресс США возможны новые покушения
Jonathan Ernst/Reuters

Без того высокий уровень политического раскола в США в преддверии выборов в конгресс будет расти. В связи с этим возможно не одно покушение на ведущих лиц американского руководства. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

«Мы можем сказать, что обстановка в Штатах накалена до предела. Взлет политического насилия будет и дальше захлестывать страну, особенно в преддверии парламентских выборов. Другое дело, что поставить их «на службу рейтингу» Белому дому вряд ли удастся», — сказал эксперт.

То есть рейтинги президента США Дональда Трампа от обвала таким способом не спасти. Ситуация во много критическая: уровень поддержки уже снизился до 33%, добавил он.

В минувшие выходные Трамп пережил очередное покушение. 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Американский лидер и все представители администрации, находившиеся в этот момент на мероприятии, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал Трампа не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для главы Соединенных Штатов — в материале «Газеты.Ru».

