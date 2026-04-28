В США увидели выгоду для Трампа от выхода ОАЭ из ОПЕК

Reuters: выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ стала победой для Трампа

Выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из ОПЕК и ОПЕК+ является победой для президента США Дональда Трампа, который обвинял организации в «обдирании остального мира» путем завышения цен на нефть. Об этом пишет Reuters.

28 апреля ОАЭ объявили, что выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

Министр энергетики Эмиратов заявил, что решение было принято «после тщательного анализа текущей и будущей политики в отношении уровня добычи» и без консультаций с другими странами. Однако добавил, что этот шаг не окажет серьезного влияния на рынок из-за блокады Ормузского пролива.

Агентство отмечает, что этот шаг может привести к хаосу и ослабить ОПЕК, которая обычно стремилась показывать остальному миру единый фронт, несмотря на внутренние разногласия. Также решение ОАЭ наносит серьезный удар по фактическому лидеру ОПЕК — Саудовской Аравии, говорится в статье.

Страны ОПЕК+ корректируют параметры нефтедобычи исходя из изменений ситуации на глобальном рынке нефти, чтобы влиять на цены путем сохранения баланса между спросом и предложением. С апреля 2025 года в рамках ОПЕК+ действовало ограничение на 2,2 млн баррелей нефти в сутки. В сентябре страны «восьмерки» досрочно вышли из-под него, а с октября начали постепенно отказываться от дополнительного сокращения нефтедобычи еще на 1,65 млн баррелей.

Ранее блокада Ормузского пролива привела к сокращению добычи нефти в странах ОПЕК и росту мировых цен на топливо.