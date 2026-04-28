МИД Украины после скандала с «украденным» зерном вручил ноту протеста послу Израиля

Министерство иностранных дел Украины вручило ноту протеста послу Израиля в Киеве Михаэлю Бродскому. Об этом сообщил представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий, его слова приводятся на сайте украинского МИД.

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Украине которому вручена нота протеста», — говорится в сообщении.

Спор между Украиной и Израилем начал разгораться после того, как 12 апреля в порту города Хайфы начали разгружать перевозящий зерно стоимостью €8,5 млн сухогруз «Абинск», который считают частью так называемого «теневого флота». По данным французской газеты Le Monde, судно вышло из порта Кавказ в Керченском проливе. 23 марта оно подошло к Хайфе, где три недели простояло на якоре, ожидая разрешения на вход.

15 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что поговорил по телефону с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром и предъявил претензии за покупку зерна у России. По его мнению, выращенное в новых российских регионах зерно было «украдено» у Украины.

Позднее представитель Евросоюза по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил, что руководство ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении представителей Израиля из-за покупки зерна, которое Украина считает «украденным», поскольку оно якобы собрано в новых российских регионах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хотел бы комментировать претензии Украины к Израилю по зерну.

 
