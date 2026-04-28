Песков не стал комментировать скандал, связанный с поставками в Хайфу «украденного» зерна

Песков: Кремль не хотел бы комментировать претензии Украины к Израилю по зерну
Alexey Malgavko/Reuters

Кремль не хотел бы комментировать претензии Украины к Израилю по закупкам якобы украденного зерна. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль с киевским режимом. Мы не хотели бы никак это комментировать и влезать в это дело», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста, какова реакция Москвы на обвинения Киева, связанные с поставками зерна из России в Хайфу, которые украинская сторона считает украденными.

Между Украиной и Израилем разгорается дипломатический скандал, связанный с поставками в Хайфу российского зерна, которое Киев считает «украденным» из-за того, что оно якобы выращено на новых территориях РФ.

Полемику начал глава МИД Украины Андрей Сибига, написавший в соцсети Х сообщение с обвинениями в адрес Тель-Авива. В ответ его израильский коллега Гидеон Саар заявил, что «обвинения не являются доказательствами», и напомнил, что «дипломатические отношения не строятся в Твиттере».

Ранее сообщалось, что Евросоюз задумался о санкциях против Израиля из-за российского зерна.

 
