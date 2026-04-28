«Реакция Киева будет интересной»: в России рассказали о новейшей ракете «Ковер»

Летчик Попов: Россия применит новые ракеты «Ковер» в наступлении 2027 года
Россия применит новейшие крылатые ракеты С-71К «Ковер» в зоне конфликта на Украине только в 2027 году, поскольку испытания изделия только завершились. Сама ракета имеет серьезный потенциал, и реакция Киева будет «интересной». Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Конечно, это будет следующий год. Это так работает. А сейчас малая серия, которая [делается] для практического применения и получения опыта эксплуатации, а потом отработки тактических приемов, потому что особенности есть у этой ракеты. Конечно, будут работать [военные]», — подчеркнул он.
 
Попов пояснил, что сейчас только прошли испытания ракеты. Между тем необходимо произвести необходимое количество таких изделий, а также поставить их на склады и в войска. В этой связи в рамках летнего наступления этого года применения «Ковра» ждать не стоит, однако в 2027 году ВС России вполне могут положиться на новое оружие, считает генерал-майор.

Оценивая технические характеристики ракеты, Попов отметил, что у изделия двигатель малых размеров, однако он обладает серьезной мощностью и эффективностью, что позволит повысить пробивную способность ракеты.

«То есть реакция [Киева] будет интересная. Их будут применять по командным пунктам противника, по системам ПВО, по системам залпового огня или по каким-то энергетическим объектам противника», — сказал Попов.

Главное управление разведки минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер».

В публикации отмечается, что боеприпас данного типа применили еще в конце 2025 года. Ракеты С-71К были разработаны для истребителей пятого поколения Су-57.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».

 
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
