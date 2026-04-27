Россия применила на Украине новейшие ракеты «Ковер»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации отмечается, что боеприпас данного типа применили еще в конце 2025 года. Ракеты С-71К были разработаны для истребителей пятого поколения Су-57.

В качестве боевой части ракета с турбореактивным двигателем получила авиабомбу ОФАБ-250-270. Дальность поражения «Ковра» с дополнительными топливными баками оценивают в 300 км.

До этого сообщалось, что Россия применила новые ракеты во время ударов по Украине в ночь на 20 января. Отмечается, что по территории республики было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань».

В Киеве заявили, что средства противовоздушной обороны перехватили 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 дронов.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».