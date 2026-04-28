Военный эксперт оценил нынешнее состояние НАТО

Блок НАТО в нынешнем состоянии не просто не готов к войне — сам смысл его существования утерян. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.
Он напомнил, что в советский период Североатлантическому альянсу противопоставляли организацию Варшавского Договора, но сейчас ее нет. И долгое время НАТО пребывает в том состоянии, когда у нее нет противника.
«Она себя, идея НАТО, в принципе, изжила», — сказал аналитик.
На деградацию блока, по его словам, указывает совместная операция Израиля и США против Ирана. Она демонстрирует, что в НАТО не умеют и не хотят планировать операции.
Несмотря на это, альянс все же представляет серьезную угрозу, в том числе для России, однако не стоит преувеличивать его возможности, добавил Шаландин.
Как сообщает Politico, война США и Ирана показала, что блок НАТО не готов к прямому столкновению с Россией. Так, речь идет об истощении военных запасов, отсутствии превосходства в воздухе, слабости военно-морских сил, разобщенности членов альянса и зависимости от украинских технологий по борьбе с БПЛА.
Ранее стало известно, что НАТО может отказаться от ежегодных саммитов.