Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Военный эксперт оценил нынешнее состояние НАТО

Global Look Press

Блок НАТО в нынешнем состоянии не просто не готов к войне — сам смысл его существования утерян. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

Он напомнил, что в советский период Североатлантическому альянсу противопоставляли организацию Варшавского Договора, но сейчас ее нет. И долгое время НАТО пребывает в том состоянии, когда у нее нет противника.

«Она себя, идея НАТО, в принципе, изжила», — сказал аналитик.

На деградацию блока, по его словам, указывает совместная операция Израиля и США против Ирана. Она демонстрирует, что в НАТО не умеют и не хотят планировать операции.

Несмотря на это, альянс все же представляет серьезную угрозу, в том числе для России, однако не стоит преувеличивать его возможности, добавил Шаландин.

Как сообщает Politico, война США и Ирана показала, что блок НАТО не готов к прямому столкновению с Россией. Так, речь идет об истощении военных запасов, отсутствии превосходства в воздухе, слабости военно-морских сил, разобщенности членов альянса и зависимости от украинских технологий по борьбе с БПЛА.

Ранее стало известно, что НАТО может отказаться от ежегодных саммитов.

 
Теперь вы знаете
По России покатилась волна сокращений. 13 признаков, что скоро уволят и вас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!