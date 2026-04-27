НАТО может отказаться от ежегодных саммитов

НАТО на фоне роста напряженности между США и странами Европы может отказаться от проведения ежегодных саммитов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шесть источников.

«Североатлантический альянс рассматривает возможность отказа от ежегодных саммитов. Такой шаг мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с президентом США Дональдом Трампом в последний год его пребывания у власти», — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, администрация главы Белого дома неоднократно резко критиковала многих членов оборонного альянса, в последнее время упрекая некоторых в недостаточном содействии военным операциям США против Ирана.

22 апреля издание Politico написало, что в Вашингтоне распределили союзников по НАТО на «образцовых» и «плохих».

1 апреля Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из Североатлантического альянса. Причиной послужил отказ блока оказать Вашингтону поддержку в рамках военной операции против Тегерана. Глава государства назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что этот факт известен и президенту России Владимиру Путину.

Ранее в Кремле заявили о желании Европы компенсировать «эрозию» в НАТО.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
