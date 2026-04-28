Соловьев призвал выгнать Милонова из Госдумы

Соловьев: я не понимаю, что Милонов делает в Госдуме
Депутата Госдумы Виталия Милонова уже давно необходимо было отлучить от политики из-за его высказываний. С таким призывом выступил телеведущий Владимир Соловьев в эфире на канале «Соловьев LIVE».

«Милонов — человек, который знает мое отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме», — сказал Соловьев.

28 апреля Владимир Соловьев провел совместный эфир с телеведущей и блогершей Викторией Боней. В начале программы он поинтересовался самочувствием своей гостьи после недавней травмы ноги и отметил, что она хорошо выглядит. Затем ведущий извинился перед Боней, признав, что был излишне эмоционален в высказываниях и допустил некорректные формулировки.

Боня также предложила Соловьеву принести извинения премьер-министру Италии Джордже Мелони, но журналист отказался. Соловьев, назвавший Мелони «падшей женщиной» и «фашистской тварью», подчеркнул, что «это вопрос политический». Он отметил, что итальянские политики допускали резкие высказывания в адрес президента России, и это не вызывало реакции внутри страны.

Ранее Боня резко ответила назвавшему ее «дубайской эскортницей» Милонову.

 
