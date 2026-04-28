Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Скоро сольют»: российский посол рассказал о намеке Зеленскому от Европы

Khalil Hamra/AP

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украине придется уступить России часть территорий в рамках мирного урегулирования конфликта, является намеком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о скорой отставке. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Здесь просто по-другому быть не может, потому что пока еще Зеленский нужен на этой стадии, стадии острого конфликта. Понятно, что этот конфликт они проигрывают. Очевидно, что нужно будет каким-то образом отползать, выбираться [из конфликта]. Опять-таки это все делаться будут в рамках антироссийского курса нынешней европейской правящей элиты. Просто вопрос тактики, с кем и как им лучше дальше этот курс реализовывать. Я считаю, что на каком-то этапе, и уже он близится, Зеленский будет им мешать», — подчеркнул он.

По словам Долгова, «слив» Зеленского европейскими и американскими элитами произойдет «не завтра», однако этот момент приближается.

«Близится тот момент, когда Зеленского сольют. Я думаю, что это самый вероятный путь, самый вероятный ход развития событий, что Зеленского и его коррумпированную клику будут сливать», — сказал дипломат.

Накануне Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

Ранее главком ВСУ заявил о наступлении армии России по всей линии фронта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!