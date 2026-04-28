Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В администрации президента оценили урвень цифрового суверенитета России

Егор Алеев/РИА Новости

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самым продвинутым уровнем цифрового суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орешкина, существуют три уровня цифрового суверенитета. При нулевом уровне суверенитета страна полностью зависит от решений из-за границы, и вся инфраструктура находится за границей.

В качестве примера он привел агрегатор такси Uber, который работает в России, но при желании «может нажать кнопку и остановить всю логистику».

На втором уровне страна контролирует использование чужой платформы — данные локализованы и все решения развернуты на местных серверах. При таком варианте в случае отключения страна получит замершую систему, пояснил Орешкин.

«И только третий уровень — продвинутый суверенитет — это суверенитет, когда у вас есть собственные решения, когда вы сами развиваете и технологии, и данные, все находится у вас. В России во многих сферах действительно уже созданы передовые платформенные решения: это финансы, это торговля, это здравоохранение, это ряд других областей», — добавил он.

10 апреля в Москве назвали приоритеты развития Рунета и цифровой инфраструктуры.

Как рассказала начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, в России выстроен комплексный цифровой суверенитет, его основу составляют отечественные поисковые системы, электронные госуслуги, почтовые сервисы, магазины мобильных приложений, национальная платежная система, социальные сети и видеохостинги.

Ранее был назван срок, к которому Россия достигнет цифрового суверенитета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!