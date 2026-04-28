В администрации президента оценили урвень цифрового суверенитета России

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия обладает самым продвинутым уровнем цифрового суверенитета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Орешкина, существуют три уровня цифрового суверенитета. При нулевом уровне суверенитета страна полностью зависит от решений из-за границы, и вся инфраструктура находится за границей.

В качестве примера он привел агрегатор такси Uber, который работает в России, но при желании «может нажать кнопку и остановить всю логистику».

На втором уровне страна контролирует использование чужой платформы — данные локализованы и все решения развернуты на местных серверах. При таком варианте в случае отключения страна получит замершую систему, пояснил Орешкин.

«И только третий уровень — продвинутый суверенитет — это суверенитет, когда у вас есть собственные решения, когда вы сами развиваете и технологии, и данные, все находится у вас. В России во многих сферах действительно уже созданы передовые платформенные решения: это финансы, это торговля, это здравоохранение, это ряд других областей», — добавил он.

10 апреля в Москве назвали приоритеты развития Рунета и цифровой инфраструктуры.

Как рассказала начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, в России выстроен комплексный цифровой суверенитет, его основу составляют отечественные поисковые системы, электронные госуслуги, почтовые сервисы, магазины мобильных приложений, национальная платежная система, социальные сети и видеохостинги.

