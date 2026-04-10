Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

На RIGF 2026 заявили о достижении Россией цифрового суверенитета

В Москве назвали приоритеты развития Рунета и цифровой инфраструктуры
Андрей Парежев

В России выстроен комплексный цифровой суверенитет, его основу составляют отечественные поисковые системы, электронные госуслуги, почтовые сервисы, магазины мобильных приложений, национальная платежная система, социальные сети и видеохостинги. Об этом заявила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на 16-м Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2026.

По ее словам, Россия входит в число трех стран, где сформирован цифровой суверенитет, а в Рунете уже создана суверенная цифровая экосистема.

Отмечается, что форум прошел в гибридном формате. За два дня площадку посетили более 600 человек, число онлайн-участников превысило 5 тыс., а в рамках деловой программы состоялись девять секций с участием 67 экспертов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на форуме отметил важность формирования безопасного пространства внутри трансграничной интернет-среды.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что государство реализует системные меры против кибератак и мошенничества.

Глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев напомнил, что с 1 сентября вступают в силу требования к идентификации администраторов доменов. По его словам, «Руцентр» первым среди российских регистраторов внедрил такую идентификацию для юридических лиц.

Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев отметил, что интернет в России становится зрелым институтом с понятными правилами, законодательным регулированием и развивающейся инфраструктурной базой.

Одним из центральных событий форума стала пленарная сессия, посвященная международному цифровому сотрудничеству, борьбе с дезинформацией, регулированию дипфейков и возможностям для содержательного диалога в меняющейся международной повестке.

Отдельная секция была посвящена сохранению культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде.

В рамках форума также состоялась церемония вручения награды Virtuti Interneti. Лауреатом 2026 года стал директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!