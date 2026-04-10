На RIGF 2026 заявили о достижении Россией цифрового суверенитета

В Москве назвали приоритеты развития Рунета и цифровой инфраструктуры

В России выстроен комплексный цифровой суверенитет, его основу составляют отечественные поисковые системы, электронные госуслуги, почтовые сервисы, магазины мобильных приложений, национальная платежная система, социальные сети и видеохостинги. Об этом заявила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева на 16-м Российском форуме по управлению интернетом RIGF 2026.

По ее словам, Россия входит в число трех стран, где сформирован цифровой суверенитет, а в Рунете уже создана суверенная цифровая экосистема.

Отмечается, что форум прошел в гибридном формате. За два дня площадку посетили более 600 человек, число онлайн-участников превысило 5 тыс., а в рамках деловой программы состоялись девять секций с участием 67 экспертов.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на форуме отметил важность формирования безопасного пространства внутри трансграничной интернет-среды.

Замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что государство реализует системные меры против кибератак и мошенничества.

Глава группы «Рунити» Андрей Кузьмичев напомнил, что с 1 сентября вступают в силу требования к идентификации администраторов доменов. По его словам, «Руцентр» первым среди российских регистраторов внедрил такую идентификацию для юридических лиц.

Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев отметил, что интернет в России становится зрелым институтом с понятными правилами, законодательным регулированием и развивающейся инфраструктурной базой.

Одним из центральных событий форума стала пленарная сессия, посвященная международному цифровому сотрудничеству, борьбе с дезинформацией, регулированию дипфейков и возможностям для содержательного диалога в меняющейся международной повестке.

Отдельная секция была посвящена сохранению культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде.

В рамках форума также состоялась церемония вручения награды Virtuti Interneti. Лауреатом 2026 года стал директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян.