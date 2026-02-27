Назван срок, к которому Россия достигнет цифрового суверенитета

К 2028 году Россия, скорее всего, завершит ключевые этапы формирования автономной цифровой инфраструктуры, способной функционировать независимо от глобальной сети в условиях санкций. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций.

«В центре внимания окажется развитие суверенного Рунета, модернизация системы ТСПУ и реализация новых норм закона о «суверенном интернете». Согласно прогнозам, объем проектов по обеспечению цифрового суверенитета может превысить 1 трлн рублей, при этом основное внимание будет уделено развитию отечественных дата-центров, облачных решений и систем управления трафиком. Импортозамещение программного обеспечения и оборудования получит дополнительный импульс: по прогнозам, реестр отечественного ПО к 2028 году может насчитывать до 30 тыс. наименований, а доля российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» достигнет 50% потребностей критической инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что, несмотря на успехи, зависимость от поставок из Китая и Индии сохранится, подталкивая Россию к активизации научно-технического сотрудничества в рамках БРИКС, в частности по направлениям ИИ и кибербезопасности. На фоне ужесточающегося регулирования в ЕС (DSA/DMA) и США (анти-Big Tech меры), российская модель будет балансировать между государственным контролем, безопасностью и цифровыми правами, что тем не менее будет вызвать этические противоречия, считают в РАЭК.

По оценке ассоциации, Россия может занять лидерские позиции в «сплинтернете» глобального Юга, развивая ИИ для предиктивного мониторинга и киберобороны. Однако текущий и прогнозируемый отток ИТ-кадров (до 15%) потребует комплексных программ возврата талантов и международного рекрутинга, добавили в пресс-службе.

К 2030 году Россия может достичь практически полного технологического суверенитета в ключевых секторах, считают в РАЭК. Модель цифрового развития все больше будет напоминать китайский подход «интернет-государства», где информационные потоки строго регулируются, а технологии опираются на внутренние ресурсы, подчеркнули в РАЭК.

«Россия будет формировать «умный Рунет», в котором ИИ регулирует, предсказывает и фильтрует цифровые потоки. Но с ростом цифровой прозрачности нарастает и этическое напряжение, особенно в вопросах приватности и алгоритмического управления. Необходим глобальный диалог, возможно, в рамках обновленной ООН», — заключили в РАЭК.

