В США увидели угрозу в словах канцлера Германии о Ближнем Востоке

Bloomberg: слова Мерца о войне в Иране грозят расколом в отношениях Европы и США

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца относительно положения США в конфликте на Ближнем Востоке грозят усилить раскол в отношениях американского государства и стран Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке, что Запад недооценивал Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что Соединенные Штаты могут на очень долгий срок увязнуть в ближневосточном конфликте. По словам политика, Тегеран, в отличие от Вашингтона, действует более эффективно в переговорном процессе.

Bloomberg отмечает, что утверждения Мерца, помимо прочего, подчеркивают переоценку отношений Европы с США. По мнению автора статьи, тенденция на смягчение противоречий посредством лести уступила место более здравой оценке на политику американской администрации, которая неоднократно ставила под сомнение НАТО и угрожала захватить Гренландию.

1 апреля президент США Дональд Трамп признался, что всерьез задумывается о выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса из-за отказа союзников помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива. 6 апреля американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что альянса не боится президент России Владимир Путин.

