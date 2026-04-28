Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В США увидели угрозу в словах канцлера Германии о Ближнем Востоке

Bloomberg: слова Мерца о войне в Иране грозят расколом в отношениях Европы и США
Yves Herman/Reuters

Высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца относительно положения США в конфликте на Ближнем Востоке грозят усилить раскол в отношениях американского государства и стран Европы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Мерц на встрече с учениками гимназии в Марсберге в земле Северный Рейн-Вестфалия признал в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке, что Запад недооценивал Иран, который оказался сильнее, чем о нем думали, и что Соединенные Штаты могут на очень долгий срок увязнуть в ближневосточном конфликте. По словам политика, Тегеран, в отличие от Вашингтона, действует более эффективно в переговорном процессе.

Bloomberg отмечает, что утверждения Мерца, помимо прочего, подчеркивают переоценку отношений Европы с США. По мнению автора статьи, тенденция на смягчение противоречий посредством лести уступила место более здравой оценке на политику американской администрации, которая неоднократно ставила под сомнение НАТО и угрожала захватить Гренландию.

1 апреля президент США Дональд Трамп признался, что всерьез задумывается о выходе Соединенных Штатов из Североатлантического альянса из-за отказа союзников помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива. 6 апреля американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и подчеркнул, что альянса не боится президент России Владимир Путин.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!