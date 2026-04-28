«Втихаря тащили бутылки»: реакцию на покушение на Трампа в США сочли странной

Новое покушение на президента США Дональда Трампа во время торжественной церемонии вызвало неоднозначную реакцию общественности: если во время предыдущих инцидентов было больше сочувствия, то теперь больше иронии и шуток, а многие вообще сомневаются в подлинности произошедшего. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил политический обозреватель Грег Вайнер.

Он отметил, организация мероприятия поражает очевидцев, так как участникам раута было так легко пронести что угодно – по мнению эксперта, это очень примитивный с точки зрения обеспечения безопасности подход.

«Что касается реакции американского общества, то она изменилась. В марте в отношении Трампа было много гражданского сочувствия. Теперь пришла ирония. Многие считают, что все это было спланировано для поднятия президентского рейтинга Дональда Трампа», – отметил Вайнер.

Он напомнил, что в сети об инциденте звучит много шуток, в том числе они затрагивают первую леди США Меланию Трамп, которой прочат стать богатой молодой вдовой. Также пользователи активно обсуждают распространившиеся видеоролики, на которых участники мероприятия активно наживаются на случившейся шумихе.

«Все обсуждают кадры, на которых гости мероприятия втихаря забирают бутылки с дорогими спиртными напитками. Бутылки действительно тащили все, кто мог», – отметил политолог.

Напомним, 25 апреля в отеле Washington Hilton, где проходил прием Ассоциации корреспондентов при Белом доме, была открыта стрельба. Трамп и все представители администрации, находившиеся в этот момент в отеле, были эвакуированы, а нападавшего задержали. Позже оказалось, что обвиняемый Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал главу Белого дома не только за войну в Иране, но и за приостановку помощи Украине. Связано ли это покушение с Киевом и выгодно ли оно для Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Белый дом ранее назвал причину покушения на Трампа.