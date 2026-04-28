Эксперт объяснила, почему Нетаньяху не решится критиковать ЦАХАЛ за провал в Ливане

Политолог Самарская: Нетаньяху не решится на критику ЦАХАЛ за провал в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не решится на открытую критику Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за провал в Ливане, поскольку уровень доверия населения к военным очень высок. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказала научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Людмила Самарская.

«ЦАХАЛ — одна из структур, которая до сих пор пользуется крайне высоким общественным доверием, а потому премьер-министр вряд ли пойдет на такой шаг. Это, конечно, не означает отсутствия взаимной критики на закрытом уровне», — сказала эксперт.

При этом отношения Израиля и Ливана в ближайшее время вряд ли изменятся — предпосылок для этого нет, добавила она.

Как сообщает Israel Hayom, Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ в провалах в Иране и Ливане, что вызывает недовольство среди военных.

14 апреля между Израилем и Ливаном состоялся первый раунд прямых переговоров. Было достигнуто соглашение о прекращении огня на 10 дней, которое вступило в силу 17 апреля.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.