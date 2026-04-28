Посол Мирошник: более 1,1 тыс. боевиков ВСУ осуждены в РФ за расстрелы мирных

На сегодняшний день более 1,1 тысячи боевиков украинских формирований осуждены российскими судами за расстрелы мирных граждан России и Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«У нас достаточно большое количество украинских боевиков уже получили правовые определения и решения судов именно по аналогичным статьям и за аналогичные действия (расстрелы мирных жителей. – «Газета.Ru»). Уже более 1100 украинских боевиков осуждены российскими судами. Поэтому в этих рамках и будет вестись и расследование, и судебное рассмотрение», — рассказал дипломат.

Мирошник также отмечал в беседе с «Газетой.Ru», что военных преступников ВСУ, занимающихся расстрелом мирных мирных граждан России и Украины, ждет суд по российским законам, так как эти убийства совершаются на территории РФ. Преступникам Киева грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

27 апреля в российских силовых структурах сообщили о том, что специальные военизированные формирования для убийства исключительно мирных жителей существуют в рядах украинской армии.

Ранее в Минобороны предупредили о последствиях атак ВСУ на Россию с помощью европейских дронов.