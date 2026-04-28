Военных преступников ВСУ, занимающихся расстрелом мирных граждан России и Украины, ждет суд по российским законам, так как эти убийства совершаются на территории РФ. Преступникам Киева грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«Мы непосредственно сталкивались с такого рода действиями. Ситуативно сформированы карательные подразделения, которые производили зачистки на территориях, которые оставляли украинские формирования. Это Селидово, наиболее известное. Аналогичные действия были в Авдеевке, еще на ряде территорий, где мы фиксировали показания местных жителей, которые рассказывали именно об этом... Украинцы, уходя, просто устраивали расстрелы гражданского населения, которое оставалось на территории. Важно было зачистить всю территорию от людей, вне зависимости от того, что все они были гражданами Украины. Это есть военное преступление, это тяжкое военное преступление, оно относится к прямому нарушению норм и принципов международного гуманитарного права, Женевских конвенций», — указал дипломат.

Расстрелы мирных жителей формированиями Украины, напомнил Мирошник, караются не только международным правом, но и российским законодательством. Поскольку убийства мирных граждан боевиками ВСУ происходят на территории под юрисдикцией России, то и судить военных преступников Украины будут по российским нормам, добавил он.

«Это все решает суд, да, но эти статьи предусматривают, да, вот такого рода действия, они предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал Мирошник.

27 апреля в российских силовых структурах сообщили о том, что специальные военизированные формирования для убийства исключительно мирных жителей существуют в рядах украинской армии.

