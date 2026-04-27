В Европарламенте призвали не надеяться на США в вопросе помощи Украине

Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Европарламента Урмас Паэт заявил, что Европе не следует делать больших ставок на США в вопросе помощи Украине. Его слова приводит ERR.

«Мы видим, что внимание Америки и ее президента сегодня приковано к Ирану и Ближнему Востоку. Из Вашингтона порой доносятся даже радостные возгласы о том, что было правильным решением прекратить военную помощь Украине. В последнее время Украина получала американское оружие только благодаря тому, что европейские страны его оплачивали», – заявил Паэт.

В связи с этим Европе стоит «еще серьезнее» задуматься над тем, что ей нужно делать гораздо больше, указал евродепутат. Он поприветствовал помощь от США, но заметил, что «в сегодняшней ситуации на них больше нельзя делать слишком большие ставки».

До этого высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, предупредил, что будущая военная поддержка Украины не может зависеть от США. В своем выступлении Элбридж Колби заявил, что поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на «использование ограниченных американских запасов», и дал понять, что такой подход больше не является устойчивым.

Ранее в НАТО испугались планов России о якобы восстановлении СССР.

 
