Евродепутат Картайзер: кредит на 90 млрд продлевает конфликт и ослабляет Украину
Выделенный Украине кредит на €90 миллиардов от Евросоюза лишь продлевает конфликт и день за днем ослабляет Киев. Об этом РИА Новости заявил евродепутат Фернан Картайзер.

Политик напомнил, что 24 из 27 государств Евросоюза увеличили свой государственный долг и вместо помощи Украине продолжают курс на конфликт, который день за днем ослабляет республику. Речь идет о ликвидации мужского населения, сокращении экономики и территориальных потерях, указал он.

При этом страны ЕС вынуждены сокращать расходы на социальные, образовательные и медицинские системы для собственных граждан, заметил евродепутат.

«Я разделяю мнение тех, кто считает непонятным, что приоритетом становятся перевооружение и дальнейшее финансирование проигранной войны вместо выбора пути переговоров с Россией», — сказал Картайзер.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение средств на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из них €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Позднее Совет ЕС выпустил релиз, в котором утверждается, что выданный Украине кредит должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России.

Ранее в Госдуме отреагировали на план ЕС по получению «репараций» от России.

 
