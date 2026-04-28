Профессор заявил, что американские генералы боятся одного решения Трампа

Американские генералы опасаются, что президент США Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Такое мнение высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, сегодня в США существует «иррациональная модель», и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в так называемой ситуационной комнате Белого дома. Генералы отказываются передавать американскому лидеру коды от ядерного оружия, потому что, «по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу», утверждает Хадсон.

Профессор назвал происходящее «безумием». Подход Трамп к принятию решений все более иррационален, считает эксперт.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что действующего главу государства Дональда Трампа хочется видеть на поле для гольфа, но не в Овальном кабинете.

По ее словам, военное руководство страны пытается не допустить Трампа к принятию ключевых решений по Ирану.

