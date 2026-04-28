Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Профессор заявил, что американские генералы боятся одного решения Трампа

Профессор Хадсон: генералы США боятся, что Трамп развяжет ядерную войну
Eugene Hoshiko/AP

Американские генералы опасаются, что президент США Дональд Трамп может развязать ядерную войну. Такое мнение высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала политолога Гленна Дизена.

По его словам, сегодня в США существует «иррациональная модель», и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в так называемой ситуационной комнате Белого дома. Генералы отказываются передавать американскому лидеру коды от ядерного оружия, потому что, «по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу», утверждает Хадсон.

Профессор назвал происходящее «безумием». Подход Трамп к принятию решений все более иррационален, считает эксперт.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что действующего главу государства Дональда Трампа хочется видеть на поле для гольфа, но не в Овальном кабинете.

По ее словам, военное руководство страны пытается не допустить Трампа к принятию ключевых решений по Ирану.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!