Власти США заявили, что верховный лидер Ирана может быть жив

Госсекретарь Рубио: США считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в беседе с журналистами телеканала Fox News, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть жив.

«У нас нет доказательств обратного», — отметил Рубио.

24 апреля газета The New York Times писала, что Хаменеи получил серьезные ранения в результате атак США и Израиля, включая ожоги лица, и может нуждаться в операции.

По данным издания, Хаменеи находится под наблюдением группы врачей и уже перенес несколько хирургических вмешательств, в том числе три операции на ноге и одну на руке.

12 апреля агентство Reuters писало со ссылкой на источники из окружения иранского лидера, что он не появляется на публике из-за травм, полученных в результате авиаудара по резиденции в Тегеране. По данным агентства, Хаменеи получил серьезные повреждения, включая травмы ног. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Хаменеи жив, несмотря на тяжелые ранения.

Ранее в США выяснили, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.

 
