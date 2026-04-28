Фон дер Ляйен заявила о готовности менять правила для бизнеса в Европе

Фон дер Ляйен заявила о переменах в ответ на ультиматум блока Мерца
Европейская комиссия (ЕК) готова к изменениям в бизнес-среде. Об этом заявила председатель организации Урсула фон дер Ляйен после того, как консервативный блок канцлера Германии Фридриха Мерца выдвинул ей строгий ультиматум, пишет Politico.

«Мы настроены на то, чтобы инициировать изменения, позволяющие быстрее и эффективнее создать в Европе условия для роста компаний и повышения их глобальной конкурентоспособности», — отметила она. Это заявление прозвучало после закрытого заседания в Берлине, в котором приняли участие депутаты консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возглавляемого канцлером Мерцем.

Сообщается, что на встрече консерваторы намеревались выдвинуть Фон дер Ляйен требования о сокращении «обременительных правил ЕС», которые затрудняют работу немецких предпринимателей.

Документ, подготовленный консерваторами, включает 27 пунктов с призывами к ЕК. Одной из ключевых инициатив является предложение о создании надзорного органа, обладающего «фундаментальным правом вето» на любые новые инициативы Европейского союза.

Ранее в Госдуме оценили «диктаторские замашки» фон дер Ляйен.

 
