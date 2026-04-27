Германия готовит ультиматум главе Еврокомиссии

Politico: консервативный блок Мерца предъявит фон дер Ляйен жесткий ультиматум
Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца планирует предъявить главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен жесткий ультиматум, касающийся влияния правил Европейского союза (ЕС) на немецкий бизнес. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что немецкие консерваторы хотят ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту. Если в ЕК это не поддержат, то сообщество столкнется с новыми попытками ограничить полномочия комиссии, говорится в статье.

Группа планирует предъявить фон дер Ляйен более жесткие требования по ускоренному сокращению того, что они считают обременительными правилами Евросоюза, оказывающими давление на бизнес Германии, пишет издание.

До этого в Германии заявили, что утверждения фон дер Ляйен о неактуальности международного права демонстрируют двойные стандарты коллективного Запада и заставляют усомниться в мотивах поддержки Украины.

Ранее в Госдуме оценили «диктаторские замашки» фон дер Ляйен.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
