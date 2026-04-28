В Госдуме предложили раз и навсегда решить проблему «схемы Долиной»

КПРФ предлагает установить законодательную меру, которая позволит решить проблему «схемы Долиной». Необходимо законодательно закрепить, что при отсутствии фактического полного возврата денег покупателю ни о каком возврате квартиры продавцу речи быть не может. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Георгий Камнев.

Как отметил Камнев, после решения Верховного суда по делу Долиной суды при оспаривании сделок по недвижимости в решении прописывают двустороннюю реституцию: продавцу обратно квартиру, покупателям – деньги.

«Вот только до сих пор нет никакого механизма взыскания денег с продавца, внезапно заявившего, что он (или она) не понимал, что делает, несмотря на все предъявленные при подписании договора справки о психическом здоровье и привлечении к сделке нотариуса. От этого кошмара продолжают страдать люди – в том числе, семьи с детьми, участники СВО, обычные ипотечники, которые отдали за квартиру последнее – и остались и без денег, и без жилья. В правовом государстве такого беспредела быть не должно», — заявил парламентарий.

Камнев добавил, что люди, решившие пойти путем обмана и решения своих проблем за счет добросовестных покупателей, «останавливаться не собираются».

«Я вижу лишь один вариант решения этой проблемы. Законодательно закрепить, что, если нет фактического полного возврата денег покупателю в определенный и адекватный срок, ни о каком возврате квартиры продавцу речи быть не может. Квартира принадлежит тому, кто честно заплатил», — подчеркнул депутат.

В апреле Telegram-канал Baza сообщил, что врач из Петербурга попыталась оспорить четыре сделки по продаже квартиры по «схеме Долиной».

70-летняя заведующая отделением больницы и врач-терапевт продавала квартиры в течение двух месяцев. Одна из квартир была в Петергофе, остальные – в Василеостровском районе Петербурга.

«Формально процедура была соблюдена: перед сделками дама посетила психиатра, а каждый договор заверили у нотариуса», – сообщается в публикации.

После заключения сделки в одной из квартир она осталась жить, так и не отдав ключи новой владелице. Покупательница приобретала квартиру, чтобы жить ближе к больнице, где ее мать лечится от рака. Кому-то она объясняла спешку переездом в Эстонию.

«Эффектом Долиной» или «схемой Долиной» называют план продажи квартиры, при котором владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термины появились после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру за более чем 100 млн рублей, а затем через суд вернула недвижимость себе. Однако покупательница Полина Лурье в конце 2025 года смогла через Верховный суд вернуть право собственности на квартиру себе.

Ранее юрист заявил, что безналичная покупка квартиры защитит от «схемы Долиной».