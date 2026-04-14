Врач из Петербурга продала 4 квартиры по «схеме Долиной» и потребовала их назад

Baza: в Петербурге требует вернуть ей 4 квартиры, проданные по схеме Долиной

Врач из Петербурга попыталась оспорить четыре сделки по продаже квартиры по «схеме Долиной». Об этом сообщает Baza.

70-летняя заведующая отделением больницы и врач-терапевт продавала квартиры в течение двух месяцев. Одна из квартир была в Петергофе, остальные – в Василеостровском районе Петербурга.

«Формально процедура была соблюдена: перед сделками дама посетила психиатра, а каждый договор заверили у нотариуса», – сообщается в публикации.

После заключения сделки в одной из квартир она осталась жить, так и не отдав ключи новой владелице. Покупательница приобретала квартиру, чтобы жить ближе к больнице, где ее мать лечится от рака. Кому-то она объясняла спешку переездом в Эстонию.

Спустя полгода медработница заявила, что ее обманули мошенники, им она якобы передала 31 млн рублей. При этом на счетах у нее остались шесть миллионов рублей.

На данный момент суды продолжаются. В рамках одного из разбирательств суд признал сделку недействительной.

Ранее «схема Долиной» подтолкнула риелторов на новые меры безопасности.