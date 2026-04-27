Председатель парламента Крыма Владимир Константинов раскритиковал министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну, назвав его «русофобским крикуном», за призыв к России вернуть Украине контроль над энергетическими объектами, включая Запорожскую атомную электростанцию. Своим мнением российский политик поделился в интервью РИА Новости.

«Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов», — сказал Константинов.

По мнению Константинова, действия эстонских властей продиктованы русофобией, а не заботой о благосостоянии своей страны и народа.

Накануне в своем посте в социальной сети X эстонский министр указал на необходимость вывода российских войск с атомных объектов, которые он считает украинскими, и передачи их под полный контроль Киева.

Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар, является крупнейшей атомной станцией в Европе по количеству блоков и установленной мощности, состоящей из шести энергоблоков мощностью по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее МИД РФ заявил, что нет необходимости реагировать на требования Эстонии относительно Запорожской АЭС.