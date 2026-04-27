России не стоит реагировать на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны с требованием вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и вывести российские войска со всех украинских энергообъектов. Россия контролирует станцию, так будет лучше для всех сторон конфликта, включая помогающую Украине Европу. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Здесь далеко не всегда нужна реакция на такого рода высказывания. Запад, точнее, больше Европа, использует страны Прибалтики как свои говорящие головы, не несущие ни за что ответственности. Поэтому они могут делать любые радикальные заявления, которые зачастую используются просто как пробные шары. Я не вижу необходимости реагировать на такого рода заявления», — подчеркнул он.

Мирошник напомнил, что Россия контролирует Запорожскую АЭС. Это, указал посол, наиболее безопасный вариант для всех: и для России, и для Европы.

«Нет смысла вести об этом диалог в первую очередь, наверное, с такого рода странами, которые к этому не имеют просто ни малейшего отношения», — подытожил он.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

Цахкна утверждает, что Москва якобы «не усвоила уроки» 1986 года. По его словам, ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру республики и держат Запорожскую АЭС под своим контролем.

