Кипрский журналист высказался о кредите Евросоюза для Украины

Сообщения о том, что кредит Европейского союза (ЕС) в размере €90 млрд оказался недостаточным для покрытия бюджетных потребностей Украины, стали шоком, заявил кипрский журналист Алекс Христофору. Запись трансляции опубликована на его YouTube-канале.

По его мнению, было ожидаемо, что Украина «постучится в дверь» Евросоюза за дополнительным финансированием через некоторое время, но Киев начал требовать деньги уже сейчас.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит в размере €90 млрд для Украины, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Выделение средств на поддержку Киева в 2026–2027 годах было утверждено на саммите ЕС в конце прошлого года. Ожидается, что €60 млрд будут потрачены на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. При этом может сложиться ситуация, при которой региональное содружество будет вынуждено само погашать кредит, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Украине может не хватить кредита в €90 млрд. При таком развитии событий Евросоюзу придется уже в следующем году взять новый многомиллиардный кредит для этой страны.

Ранее евродепутат рассказал, к чему приведет выделение крупного кредита Украине.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
