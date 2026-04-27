Нардеп раскритиковал Зеленского за «геноцид»

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизуют отцов на глазах у их детей. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, такие ситуации в республике происходят каждый день.

«По всей стране забирают мужчин, а их дети остаются в машинах, на улицах. Есть случаи, когда совсем маленькие дети остаются одни в машинах, а их отцов увозят. Это геноцид, который проводит Зеленский и все его окружение», — подчеркнул Дмитрук.

Он заявил, что в настоящее время на Украине нет никаких моральных границ и критериев. При этом, добавил нардеп, действия сотрудников ТЦК травмируют детей, на глазах которых рушится «все понимание мира и жизни».

23 марта источник в российских силовых структурах сообщил, что на Украине в очередной раз начали обсуждать вероятность мобилизации женщин. Такой вопрос был поднят после того, как в Харьковской области объявили в розыск уклоняющуюся от призыва «военнообязанную» девушку.

Ранее появилось видео, как украинца мобилизуют во время минуты молчания.