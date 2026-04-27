МИД Украины вызвал посла Израиля из-за российского зерна

Посла Израиля Михаэля Бродского вызвали в МИД Украины 28 апреля, где ему намерены вручить ноту протеста. Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста», — сообщил министр.

Как уточнил Сибига, посла вызывают из-за прибытия в порт Хайфы второго судна с российским зерном. Глава МИД отметил, что Украина уже направляла запрос о предыдущем судне, но Израиль оставил его без внимания.

15 апреля Андрей Сибига рассказал, что провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого предъявил претензии за покупку ближневосточным государством зерна у РФ.

Дипломат в ходе беседы обратил внимание на российский корабль, которому разрешили пришвартоваться в одном из портов Израиля. По словам министра, судно перевозило зерно, «украденное» с территории Украины.

Ранее глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы.