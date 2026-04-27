Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Украины вызвал посла Израиля из-за российского зерна

Valentyn Ogirenko/Reuters

Посла Израиля Михаэля Бродского вызвали в МИД Украины 28 апреля, где ему намерены вручить ноту протеста. Об этом рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста», — сообщил министр.

Как уточнил Сибига, посла вызывают из-за прибытия в порт Хайфы второго судна с российским зерном. Глава МИД отметил, что Украина уже направляла запрос о предыдущем судне, но Израиль оставил его без внимания.

15 апреля Андрей Сибига рассказал, что провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого предъявил претензии за покупку ближневосточным государством зерна у РФ.

Дипломат в ходе беседы обратил внимание на российский корабль, которому разрешили пришвартоваться в одном из портов Израиля. По словам министра, судно перевозило зерно, «украденное» с территории Украины.

Ранее глава МИД Украины призвал США «проявить решительность» против Москвы.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
