Украина предъявила претензии Израилю за покупку зерна у России

Глава МИД Украины Сибига высказал Израилю претензии из-за покупки зерна у РФ
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал на своей странице в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого предъявил претензии за покупку ближневосточным государством российского зерна.

Дипломат в ходе беседы обратил внимание на российский корабль, которому разрешили пришвартоваться в одном из портов Израиля. По словам Сибиги, судно перевозило зерно, «украденное» с территории Украины.

«Я подчеркнул, что незаконный вывоз украденной украинской сельскохозяйственной продукции является частью более широких военных действий России», — написал министр.

В январе американское агентство Bloomberg сообщило, что экспорт пшеницы с Украины — одного из крупнейших мировых экспортеров зерна — в декабре упал почти на 25% на фоне усиления ударов Вооруженных сил (ВС) России по портовой инфраструктуре республики, которая служит основным экспортным каналом.

Ранее на Украине раскрыли фиктивную продажу зерна на $1,4 млн с участием экс-министра.

 
