«Никакого мира не будет»: на Украине прозвучало грозное предупреждение

Соскин: власти Украины не могут выйти на мирное соглашение с Россией
Украина не может выйти на мирное соглашение с Россией из-за нежелания верхушки страны завершать конфликт. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский настроен продолжать боевые действия и планирует вновь продлить мобилизацию и военное положение в стране. При этом эксперт обратил внимание, что Зеленский не имеет права на принятие таких решений, поскольку срок его полномочий истек в мае 2024 года.

«Это еще нам не рассказывают правду, что происходит <...> Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. Никакого мира не будет. Зеленский настроен воевать», — убежден Соскин.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что устойчивый мир на Украине можно было бы обеспечить уже «сегодня», однако для этого Зеленский должен принять известные решения. Представитель Кремля подчеркнул, что пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, специальная военная операция (СВО) будет продолжаться.

Он также в очередной раз отметил, что России нужен устойчивый мир, и он наступит только тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные в начале СВО.

Ранее Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского идти на сделку по Украине.

 
