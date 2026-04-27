В Европе назвали «бесполезными» антироссийские санкции

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

20-й пакет санкций против России бесполезен, и мог быть введен лишь для того, чтобы заставить европейцев поверить в то, что Еврокомиссия еще может влиять на международные дела. Об этом в статье для Strategic Culture (SC) написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Между строк можно прочитать тщетную и отчаянную попытку сделать полезным инструмент, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения мягкой силы — никакой, как это уже неоднократно демонстрировалось. Единственное возможное объяснение — <…> убедить европейских граждан в том, что Еврокомиссия все еще может влиять на международные дела», — отметил он.

Эксперт считает, что европейские лидеры «всеми средствами» пытаются привести членов ЕС к «окончательной экономической катастрофе», так как санкции «способны лишь разрушать европейские экономики». Также Пачини подчеркнул, что санкции служат «скорее внутренней легитимации, чем достижению конкретных стратегических целей».

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет антироссийских санкций, который до этого блокировали Венгрия и Словакия из-за остановки Киевом транзита российской нефти через нефтепровод «Дружба». 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта трубопровода «Дружба», а 22 апреля Венгрия и Словакий решили снять вето с санкционного пакета и с кредита для Украины на €90 млрд.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новые антироссийские санкции будут безрезультативными.

Ранее Европу предупредили о расплате за санкции против России.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
