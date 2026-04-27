Европу предупредили о приближении «ядерной зимы»

ICAN: отмена ядерного запрета в Финляндии приблизит «ядерную зиму» в Европе
Планы Финляндии по отмене запрета на ввоз и размещение ядерного оружия (ЯО) увеличивают риск его применения и возникновения «ядерной зимы» в Европе. Об этом заявил ТАСС координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.

По его словам, размещение все большего числа ядерных вооружений в Европе «не делает регион безопаснее», а лишь увеличивает риски несчастных случаев или преднамеренного применения. В связи с этим в ICAN, как отметил собеседник агентства, критически относятся к идее правительства Финляндии отменить запрет на ЯО, введенный в 1980-е годы.

Эбленкамп назвал план Хельсинки «безответственным», отметив, что даже ограниченный обмен ядерными ударами может спровоцировать «ядерную зиму», которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом.

До этого источники финской государственной телерадиокомпании Yle сообщили, что правительство Финляндии обсуждает возможность снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны. Действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию.

Ядерная зима — гипотетическое глобальное изменение климата Земли, которое может возникнуть в результате масштабной ядерной войны с массированным применением ядерного оружия. В результате ядерных взрывов и вызванных ими обширных пожаров в стратосферу может попасть большое количество сажи и пыли, которые блокируют попадание прямых солнечных лучей на поверхность Земли, что приведет к существенному понижению температуры на планете.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия в состоянии уничтожить ядерные боеголовки Финляндии.

 
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
