Эксперт предостерек Финляндию от размещения ядерного оружия

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал планы Финляндии разместить на своей территории ядерное оружие (ЯО), а также заявления аналитиков, о том, что арсенал, возможно, будет размещен на на базе в Куопио в 320 километрах от Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, которые цитирует Tsargrad.tv, Россия в состоянии уничтожить эти боеголовки.

«В случае начала военных действий, даже с применением обычного оружия, эти ядерные объекты станут целями первоочередного поражения. Так что размещать там ядерное оружие, если бы я был бы НАТОвцем, я бы, наверное, не стал бы», — сказал Сивков.

В конце апреля правительство Финляндии внесло в парламент страны инициативу о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия.

По имеющейся информации, власти республики предложили парламенту внести изменения в закон об атомной энергии и уголовный кодекс Финляндии.

Поправки разрешат ввозить, транспортировать, доставлять и хранить ядерное оружие «в контексте обороны Финляндии, коллективной обороны НАТО или оборонного сотрудничества».

Ранее в Финляндии заявили об оттоке военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО.