В минобороны Бельгии высказались о скандале с «Нарвской республикой»

В минобороны Бельгии заявили, что информации о признании Россией Нарвской Народной республики нет, а слова начальника бельгийского Генштаба Фредерика Вансины об этом было «примером» угрозы. Об этом пишет VRT News.

«Признание Народной Республики Нарва (некоторыми каналами в России) было приведено Вансиным в качестве примера угрозы, наряду с другими упомянутыми угрозами <...>. В ходе интервью нарвский элемент был поднят исключительно с точки зрения «угрозы», — отметил представитель минобороны Бельгии.

В апрельском интервью газете Le Soir Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала несуществующую «Нарвскую народную республику». Российское посольство в Бельгии заявило, что слова начальника Генштаба Вооруженных сил Бельгии вызывают недоумение.

Также в апреле минобороны Эстонии обвинило Россию в том, что с помощью мемов о «Нарвской народной республике» Москва якобы хочет спровоцировать возмущение и раскол в эстонском обществе.

На ролики и мемы о «республике» эстонские СМИ обратили внимание в марте. В них содержались призывы к присоединению Нарвы к России, также для «автономии» интернет-пользователи придумали флаг, герб и гимн.

Ранее в Эстонии неожиданно высказались за диалог с Россией.

 
