На Украине оценили политические амбиции Буданова

Бабель.ua: политические амбиции Буданова очень велики
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) имеет «очень большие» политические амбиции. Об этом сообщает издание Бабель.ua со ссылкой на источники из его близкого окружения.

«Его амбиции, как говорят люди из близкого окружения, очень велики», — пишет издание.

При этом собеседники «Бабеля» отметили, что Буданов не хотел идти в Офис президента Украины, и ему выдвинули ультиматум: «либо он просто уходит из ГУР, либо уходит из ГУР и возглавляет Офис». Также источники в госструктурах рассказали, что в момент назначения главой Офиса президента Буданов верил в скорые выборы президента Украины и надеялся, что «Офис не успеет уничтожить его рейтинг».

«Один из главных вопросов — не потеряет ли Буданов свою популярность и рейтинг в должности главы Офиса, которая десятилетиями ассоциируется с негативом, и правильно ли он просчитал все риски», — пишет издание.

Также источник рассказал Бабель.ua, что в случае провала мирных переговоров по Украине Киев возложит вину за это на Буданова.

Недавнее социологическое исследование украинского центра Socis показало, что Буданов почти сравнялся с экс-главкомом ВСУ и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным в рейтинге общественного доверия. При этом в гипотетическом президентском рейтинге Буданов пока занимает третье место, уступая как Залужному, так и действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

В апреле депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что отношения Зеленского с Будановым становятся все более напряженными, а президент призывает заместителей главы ОП не выполнять поручения начальника.

Ранее стала известна роль Буданова в мирных переговорах по Украине.

 
