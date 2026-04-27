Захарова заявила, что Закаев — не единственный поддерживаемый ФРГ террорист

Руководитель запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия» Ахмед Закаев — не единственный террорист, которого поддерживает ФРГ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Закаев — это Геббельс международного террористического отребья на Северном Кавказе. Но это же не единственный террорист, которого поддерживает Берлин», — сказала она.

Так Захарова отреагировала на заявление посольства ФРГ в России в связи с вызовом посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа в МИД РФ.

27 апреля в ведомстве дипломату был заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага Родериха Кизеветтера с Закаевым.

В сообщении МИД сказано, что парламентарий приветствовал антироссийскую деятельность террористов из организации «Чеченская республика Ичкерия», активно участвовавших в диверсиях в Белгородской и Курской областях.

Кизеветтер призвал их к активному сотрудничеству с Германией, в том числе для вербовки проживающих в ФРГ россиян с целью проведения акций по ухудшению общественно-политической обстановки в РФ.

Ранее Захарова обрушилась с критикой на Зеленского после удара ВСУ по Екатеринбургу.

 
