МИД РФ объявил решительный протест послу Германии

В МИД РФ послу ФРГ Александру Граф Ламбсдорффу заявлен решительный протест в связи со встречей депутата бундестага Родериха Кизеветтера с представителем признанной в России террорристической оганизацией «Чеченская республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Утром 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посла ФРГ вызвали в МИД РФ.

В заявлении министерства говорится, что Кизеветтер приветствовал антироссийскую деятельность террористов из организации «Чеченская республика Ичкерия», активно участвовавших в диверсиях в Белгородской и Курской областях, призвал их к активному сотрудничеству с Германией, в том числе для вербовки проживающих в ФРГ россиян с целью проведения акций по ухудшению общественно-политической обстановки в РФ.

В Москве расценивают данную встречу Кизеветтера с Закаевым как неоспоримое доказательство нацеленности властей ФРГ на вмешательство во внутренние дела и создание угроз для нацбезопасности России, в том числе через контакты с террористическими структурами под эгидой Украины, говорится в пресс-релизе.

В МИД добавили, что Берлин был предупрежден о плачеыных последствиях для него от подобного рода действий. Враждебные по отношению к РФ действия получат должный отпор, подчеркнули в министерстве.

Ранее Ламбсдорфу пришлось спешно искать переводчика, когда его вызвали в МИД.