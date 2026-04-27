Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна

Украина пригрозила Израилю скандалом, в случае если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник.

По его словам, Киев отслеживает это судно и не позволит «этому сойти с рук». В случае, если Panoramits разрешат пришвартоваться и разгрузиться, то это повлечет последствия, в частности для двусторонних связей, добавил источник.

Он рассказал, что Израиль «отмахнулся» от аналогичных требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило пшеницу в порту Хайфы, что Киев «ощутил как пощечину».

15 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал на своей странице в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого предъявил претензии за покупку ближневосточным государством российского зерна.

