Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Украина пригрозила Израилю скандалом из-за российского судна

Alexander Ermochenko/Reuters

Украина пригрозила Израилю скандалом, в случае если Тель-Авив позволит войти в порт Хайфы российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник.

По его словам, Киев отслеживает это судно и не позволит «этому сойти с рук». В случае, если Panoramits разрешат пришвартоваться и разгрузиться, то это повлечет последствия, в частности для двусторонних связей, добавил источник.

Он рассказал, что Израиль «отмахнулся» от аналогичных требований относительно предыдущего судна, которое разгрузило пшеницу в порту Хайфы, что Киев «ощутил как пощечину».

15 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал на своей странице в соцсети X, что провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого предъявил претензии за покупку ближневосточным государством российского зерна.

Ранее на Украине раскрыли фиктивную продажу зерна на $1,4 млн с участием экс-министра.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
