Трамп раскрыл, когда завершится конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном.
«Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — сказал американский лидер.
Однако подробностей он раскрывать не стал.
26 апреля с заявлением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он обратил внимание на несоответствие между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. Пезешкиан сообщил, что Вашингтон по-прежнему продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации, поскольку Иран не вступит в диалог «под давлением, угрозами или в условиях блокады».
На данный момент между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе. Однако движение судов через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.
Ранее делегация Ирана отвергла «максималистские требования» США и уехала домой.