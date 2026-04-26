Трамп раскрыл, когда завершится конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News анонсировал скорое завершение конфликта с Ираном.

«Мы проделали отличную работу, и все это очень скоро закончится», — сказал американский лидер.

Однако подробностей он раскрывать не стал.

26 апреля с заявлением также выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он обратил внимание на несоответствие между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. Пезешкиан сообщил, что Вашингтон по-прежнему продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации, поскольку Иран не вступит в диалог «под давлением, угрозами или в условиях блокады».

На данный момент между США и Ираном действует перемирие, продленное на прошлой неделе. Однако движение судов через Ормузский пролив остается минимальным: его пересекают по пять кораблей в сутки, тогда как до конфликта проходило по 130.

Ранее делегация Ирана отвергла «максималистские требования» США и уехала домой.