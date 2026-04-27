В Кремле оценили важность российского парламентаризма

Песков: молодой российский парламентаризм играет важную роль в развитии РФ
Парламентаризм в России относительно молод, но уже прошел изрядный путь и играет чрезвычайную роль для развития страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он пообщался с журналистами «на полях» Совета законодателей при Федеральном Собрании России.

«Мы прошли изрядный путь. Наш парламент, который давно сформировался, и две палаты играют ту роль, которую они должны играть для развития нашей страны, и это чрезвычайно важно», — отметил представитель Кремля.

Также он назвал чрезвычайно важным исполнение 120 лет с момента создания в РФ двухпалатной системы высших законодательных органов власти.

27 апреля депутат нижней палаты российского парламента от Санкт-Петербурга Михаил Романов обратил внимание, что в этот день в 1906 году приступила к работе первая Государственная дума Российской Империи. Она стала основой демократического парламентаризма в стране, существование которого не прерывалось ни разу за последние 120 лет. Романов подчеркнул, что счастлив от того, что каким-то образом причастен к этой дате.

Ранее Путин выступил на заседании Совета законодателей, приуроченном ко Дню российского парламентаризма.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!