Депутат напомнил о важном для российского парламентаризма событии

Депутат Госдумы Романов поздравил коллег со 120-летием Государственной думы
Пресс-служба депутата Михаила Романова

Первая Государственная дума Российской Империи приступила к работе 27 апреля 1906 года и стала основой демократического парламентаризма, существование которого не прерывалось ни разу за 120 лет. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Я счастлив, что причастен к этой дате. На мой взгляд, очень верно выразился председатель Госдумы Вячеслав Володин: «корни российской политической традиции — в коллективном начале и поиске объединяющей идеи». Спикер палаты отметил, что в основу российского парламентаризма легла традиция общей ответственности за судьбу страны», — написал Романов.

Сегодня российский парламент, по его словам — эффективный, оперативный орган государственного управления, чутко реагирующий на запросы граждан и на вызовы времени. Госдума, подчеркнул Романов, сформировала законодательство РФ, стала фундаментом для конституционного укрепления страны, как социального государства, создала и продолжает расширять прочную основу поддержки граждан.

«Именно Госдума — базис того, что многонациональный народ России остается единственным источником власти в стране, как сказано в Основном законе нашего государства. Именно через Государственную Думу, полномочия которой постоянно расширяются, осуществляется демократическое управление, благодаря парламенту укрепляются институты гражданского общества», — добавил дупутат.

Cейчас, отметил Романов, в Госдуме развивается многопартийное парламентское представительство, которое формирует все новые механизмы социальной защиты граждан. Эффективность этих мер, считает он, особенно проявилась в кризисные моменты, включая пандемию короновируса и годы внешних экономических санкций.

Отдельно Романов отметил платформу социальной помощи, созданную для укрепления социального и экономического статуса участников СВО и их родных.

«120 лет государственному парламентскому управлению – это важная часть истории страны. Народовластие — основа справедливого государства, непременное условие его успешного развития и благополучного будущего», — заключил Романов.

 
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!