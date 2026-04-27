Путин вручил орден коллективу Федерации дзюдо Петербурга

Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина», — сказано в материале.

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году. Организация специализируется на организации соревнований в Северной столицы, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку для международных мероприятий.

Владимир Путин приехал в город утром 27 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе поездки президент проведет несколько встреч. В частности, он пообщается с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Также глава государства выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

