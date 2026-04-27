Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин вручил орден коллективу Федерации дзюдо Петербурга

В Санкт-Петербурге Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо города
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

«Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина», — сказано в материале.

Федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году. Организация специализируется на организации соревнований в Северной столицы, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку для международных мероприятий.

Владимир Путин приехал в город утром 27 апреля. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе поездки президент проведет несколько встреч. В частности, он пообщается с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Также глава государства выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Ранее Путин в Бишкеке показал прием дзюдо и отстоял честь старшего поколения.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!