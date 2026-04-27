Требования главы МИД Эстонии к России назвали «поросячьим визгом»

Соскин: слова главы МИД Эстонии о энергообъектах Украины опасны для Киева
Слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны с требованием к России вернуть энергообъекты Украины опасны для Украины. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфир своего YouTube-канала.

«Поросячий визг Цахкны — это не просто не угроза, а прямое доказательство того, что даже Эстония признает наши проблемы с энергетикой. Я отказываюсь понимать, почему эстонский министр так нас подставил, разрушив светлую картинку для Запада», — заявил Соскин.

По его словам, эстонский министр не понимает, что Москва не станет менять позиции, и вместо требований необходимо перейти к диалогу. «Эстонское упрямство» заслуживает лучшего применения, считает аналитик. Например, можно помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому наконец пойти на переговоры с Россией, уточнил он.

Накануне министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС призвал Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и другими объектами энергетики, а также потребовал новых санкций против Москвы.

Цахкна утверждает, что Москва якобы «не усвоила уроки» 1986 года. По его словам, ВС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру республики и держат Запорожскую АЭС под своим контролем.

Ранее Зеленский рассказал, как Россия отреагировала на выделение кредита Украине.

 
