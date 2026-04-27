Путин назначил нового главу Россотрудничества вместо Примакова

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Игоря Чайку главой Россотрудничества. Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования — 27 апреля.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Евгения Примакова .

В начале апреля газета «Ведомости» писала, что Примаков рассматривается в качестве кандидата для выдвижения в Госдуму от «Единой России». В 2018–2020 годах чиновник уже был членом нижней палаты, работал в комитете по международным делам.

