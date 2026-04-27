Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Боксерский поединок»: военный эксперт об атаках ВСУ на территорию РФ

Военэксперт Гагин: Россия делает все для защиты своих территорий
Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России делают все для защиты территорий и расположенных на них объектов от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом противник, как и ВС РФ, постоянно совершенствуется, осваивая новое оружие, отметил в интервью Tsargrad.tv военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Когда мне говорят: «почему же, если мы такие сильные, у нас там что-то горит, что-то прилетает», — я всегда сравниваю, говорю: вы когда-нибудь видели боксерский поединок? Видели. Конечно, да. И там, извините, по морде оба получают, а побеждает потом сильнейший», — сказал аналитик.

Для того, чтобы судить о том, верные ли действия предпринимаются, необходимо обладать всей картиной, добавил он.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, все дроны ликвидировали над территорией Брянской области.

Ранее Зеленский раскрыл детали ударов ВС РФ по Украине за прошедшую неделю.

 
Теперь вы знаете
Снежный коллапс перед майскими: могут ли уволить за опоздание из-за снегопада?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!