«Боксерский поединок»: военный эксперт об атаках ВСУ на территорию РФ

Вооруженные силы (ВС) России делают все для защиты территорий и расположенных на них объектов от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом противник, как и ВС РФ, постоянно совершенствуется, осваивая новое оружие, отметил в интервью Tsargrad.tv военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Когда мне говорят: «почему же, если мы такие сильные, у нас там что-то горит, что-то прилетает», — я всегда сравниваю, говорю: вы когда-нибудь видели боксерский поединок? Видели. Конечно, да. И там, извините, по морде оба получают, а побеждает потом сильнейший», — сказал аналитик.

Для того, чтобы судить о том, верные ли действия предпринимаются, необходимо обладать всей картиной, добавил он.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. По данным ведомства, все дроны ликвидировали над территорией Брянской области.

