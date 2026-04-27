Стало известно, что ЕК предприняла для финансирования кредита Украине

Европейская комиссия (ЕК) приступила к заимствованиям на финансовых рынках, чтобы в дальнейшем предоставить Украине кредит в размере €90 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Ожидается, что первый транш Киев получит во втором квартале текущего года — в конце мая–начале июня. При этом ЕК уже сейчас начала привлекать средства на рынках капитала.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит в размере €90 млрд для Украины, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Выделение средств на поддержку Киева в 2026–2027 годах было утверждено на саммите ЕС в конце прошлого года. Ожидается, что €60 млрд будут потрачены на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. При этом может сложиться ситуация, при которой региональное содружество будет вынуждено само погашать кредит, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Украине может не хватить кредита в €90 млрд. При таком развитии событий Евросоюзу придется уже в следующем году взять новый многомиллиардный кредит для этой страны.

Ранее евродепутат рассказал, к чему приведет выделение крупного кредита Украине.